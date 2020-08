München - Ein bisserl symbolträchtig ist das ja schon, dass die SPD-Fraktion am Sonntag unterm Riesenrad "Umadum" am Ostbahnhof eine Presserunde veranstaltet, um die ersten 100 Tage im Rathaus zu bilanzieren. Symbolisch gemeint ist es auf jeden Fall. Grün-Rot will in den kommenden fünfeinhalb Jahren am großen Rad der Stadtpolitik drehen – und München relativ radikal "menschenfreundlich" umgestalten. Ganz München will man da im Blick haben, das soll die Botschaft sein – und nicht nur Klientelpolitik betreiben.