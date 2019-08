Klingbeil: "Es gibt immer Kommentierungen von der Seitenlinie"

Wenn Sie es machen, werden Sie sich dann eine Partnerin hinzuholen?

Ich habe sehr stark dafür geworben, dass eine Teamlösung möglich ist, das halte ich für richtig.

Was ist für die SPD im Moment wichtiger: Die inhaltliche Neuausrichtung oder die Kür einer neuen Parteispitze?

Das kann überhaupt nicht getrennt werden. Wir werden jetzt einen spannenden Wettbewerb der besten Köpfe und Ideen erleben. Die SPD war immer dann gut, wenn Inhalte und Personen auch zusammengepasst haben.

Teilen Sie die Kritik mancher Genossen, dass das Verfahren zur Wahl der neuen Vorsitzenden zu kompliziert sei?

Nein, es ist genau richtig, dass wir das jetzt so machen, dass wir die Mitglieder einbinden, dass wir auf Regionalkonferenzen vor Ort diskutieren und uns Fragen stellen. Es gibt immer Kommentierungen von der Seitenlinie, aber ich bin überzeugt, dass jetzt unsere rund 426.000 Parteimitglieder das Wort haben müssen.

Lars Klingbeil: "Wir wollen eine starke SPD"

Sie haben mit Ihrer Aussage, dass Sie offen für eine rot-rot-grüne Koalition im Bund sind, viel Aufregung ausgelöst. Hat Sie das überrascht?

Ich habe nur das gesagt, was wir seit Jahren sagen. Wir wollen eine starke SPD, dafür kämpfen wir und nach einer Wahl schauen wir, mit wem es die größten inhaltlichen Überschneidungen gibt. Selbstverständlich gehört es dann auch dazu, zu prüfen, welche Gemeinsamkeiten es mit Grünen und Linkspartei gibt.

Ihre Aussagen wurden deshalb so heiß diskutiert, weil die SPD sichtbar an der Großen Koalition leidet. Wäre der SPD ein linkes Bündnis nicht lieber als Schwarz-Rot?

Das muss man immer an Inhalten festmachen. Wir hatten jetzt in Bremen diese Situation, dass sich die Bürger eine soziale Perspektive wünschen, die mit der Union, die etwa Wohnungen privatisieren wollte, nicht zu haben war. In den anderen Bundesländern gibt es andere Gemengelagen, so dass ich nur ganz grundsätzlich ausschließen kann, dass wir mit der AfD koalieren. Mit diesen Spaltern und Hetzern wollen wir nichts zu tun haben. Und diese klare Abgrenzung würde ich mir auch von der Union wünschen, die ja doch auch immer wieder einige Lockerungsübungen in Richtung AfD macht. Da gibt es ja prominente Politiker, die sagen: können wir uns doch vorstellen, dass es irgendeine Form der Zusammenarbeit gibt.

Lars Klingbeil: Was er bei Unionsministern manchmal vermisst

Die SPD will ja am Jahresende GroKo-Bilanz ziehen. Wie fällt Ihre Zwischenbewertung aus?

Ich muss schon sagen, dass gerade unsere Minister gute Arbeit machen, vom Sozialen Arbeitsmarkt bis zum Starke-Familien-Gesetz. Wir haben vieles von dem umgesetzt, was wir in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt haben. Bei den Unionsministern vermisse ich manchmal diesen Tatendrang.

Was muss die Koalition bis Dezember noch gewuppt kriegen, damit Sie einen Sinn darin sehen, weiterzumachen?

Es gibt jetzt noch zwei große Punkte, die uns wichtig sind. Da ist das Klimaschutzgesetz, mit dem wir einen glaubwürdigen, ambitionierten und effizienten Klimaschutz auf den Weg bringen wollen. Und die Grundrente, mit der wir eine deutliche Verbesserung der Lebensverhältnisse von drei Millionen Menschen, drei Viertel davon sind Frauen, erreichen wollen. Da muss die Union sich jetzt bewegen und da muss die Regierung auch zeigen, dass sie lebendig ist. Das ist dann für die Halbzeitbilanz ganz wichtig.

