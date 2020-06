Eine spannende Entwicklung: In seinem Bezirk sind von 37 Sitzen 27 Sitze an Frauen gegangen. Locker sagt der 61-jährige IT-Berater über den Triumph der Lokalpolitikerinnen: "Mei, wir sind halt fortschrittlich. Nicht nur die Grünen, sondern auch die CSU-Liste hatte mehr Frauen als Männer." Konkret ist das Frauen-Männer-Verhältnis im neugewählten Gremium so: Bei der SPD sechs zu zwei, bei den Grünen sieben zu fünf bei der CSU sieben zu vier, bei der FDP eins zu eins, bei den Freien Wählern/ÖDP eins zu eins. Die beiden AfD-Mitglieder sind Männer.