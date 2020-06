Demnach kam es an den betroffenen Stellen an Tagen mit viel Verkehr überdurchschnittlich oft zu Unfällen wegen zu schneller Fahrweise. Voraussichtlich ab dem Jahr 2022 sollen dort digitale Anzeigen flexible Tempolimits bei erhöhtem Unfallrisiko ermöglichen. Diese seien immer besser als starre Beschränkungen, so Herrmann. "Insbesondere haben sie eine erheblich höhere Akzeptanz."