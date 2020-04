Auch Cartoons und Videospiele interessieren den Youngster des FC Bayern, wie Davies am Dienstag in einer Videokonferenz verriet, er sei in dieser Hinsicht "wie jeder Teenager". Dazu gehört auch sein kürzlich in einem "Guardian"-Interview formulierter Traum, nach der Karriere auf dem grünen Rasen Schauspieler werden zu wollen. Er schaue besonders gern "Action- und Comedy-Filme", sagte Davies dazu auf Nachfrage der AZ. Seine Vorbilder auf der Leinwand seien Idris Elba und Dwayne "The Rock" Johnson. Zwei große Stars der Branche also, die Millionen Fans inspirieren. Das gilt inzwischen auch für Davies selbst.