München - So lang seine Leidenszeit. So groß seine Hoffnung auf ein versöhnliches (Saison-)Ende. Spielmacher Timo Gebhart wollte dem TSV 1860 in den Aufstiegsspielen gegen den 1. FC Saarbrücken (24 und 27. Mai) unbedingt helfen, es mit seinen Löwen in die Dritte Liga schaffen.