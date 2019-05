Günther Gorenzel schiebt es auf die Löwen-Lage

Gorenzel schob es auf die aktuelle Löwen-Lage: "Ich weiß, was die Spieler leisten und unter normalen Bedingungen abliefern können. Psychisch waren heute viele überfordert. Wie wir die Tore bekommen haben, hat nichts mit taktischen Dingen zu tun. Die Spieler waren einfach nicht in der Lage, sich zu fokussieren." Körperlich seien viele Akteure wie Torjäger Sascha Mölders, Verteidiger Simon Lorenz oder Benjamin Kindsvater zuletzt "am Limit gewesen und mussten fitgespritzt werden". Von daher sei man "erleichtert", dass Sechzig "am letzten Spieltag nicht mehr unbedingt gewinnen musste". Die Saison bezeichnete er als "Berg- und Talfahrt".