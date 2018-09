Hummels pausierte bereits gegen Peru

Gar nicht zu sehen bekamen die Fans Jérôme Boateng und Mats Hummels. Während Boateng zumindest im regenerativen Bereich arbeitete, war für Hummels nicht an Training zu denken. Der 29-Jährige wurde nach AZ-Informationen weiter an seiner lädierten Achillessehne behandelt. Ob Hummels bereits am Mittwoche ins Teamtraining zurückkehren kann oder ob er länger pausieren muss, war zunächst unklar.