In diesem Jahr findet bereits zum neunten Mal das Philipp- Lahm-Sommercamp statt. Unter dem Motto "Entdecke dich und die Welt mit Philipp Lahm" verbringen auf Einladung der José-Carreras-Leukämie-Stiftung Jungen und Mädchen im Alter von neun bis zwölf Jahren, die die Leukämie überwunden haben, eine Woche in Oberbayern, um spielerisch in der Gemeinschaft den Weg zurück ins Leben zu finden.