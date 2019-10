Rein faktisch hat Kovac derweil gute Argumente auf seiner Seite: In der Bundesliga liegen die Bayern gerade einmal einen Zähler hinter dem ersten Platz, im DFB Pokal wurde die zweite Runde erreicht und auch in der Champions League hat der Rekordmeister mit neun Punkten aus drei Spielen die Maximalausbeute erreicht – steht mit einem Bein bereits im Achtelfinale. Inwiefern die aktuelle Situation bei den Bayern zu einer Krise taugt, wird sich also erst in den kommenden Wochen zeigen.