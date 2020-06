"Eine solch leidenschaftlich kämpfende Löwen-Elf wollen wir doch sehen"

Entscheidend war auch der Zeitpunkt des Siegtreffers: Als man das Spiel gerade aus der Hand zu geben schien, biss Mölders zu: Saisontreffer Nummer 14 des Torjägers, der sich zum Jubel an das "Team-Mölders-Plakat" seiner Familie in die Westkurve schmiegte. In der Folge erspielten sich beide Teams gute Chancen: Ein Lex-Schuss strich nur haarscharf am langen Eck vorbei (55.), Fetsch vergab freistehend vor Hiller kläglich (56.). Joker Dennis Erdmann per Kopf (67.) Mölders mit einem Solo (60.) - 1860 verpasste es gleich mehrfach, den Deckel drauf zu machen.