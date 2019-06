Die Esten, mit etwas mehr als 1,3 Millionen Einwohnern im Vergleich der Bevölkerungszahl sogar kleiner als München, versuchten die Niederlage so gering wie möglich zu halten. Ein aussichtsloses Unterfangen für die Auswahl des baltischen Staates.

Nationaltrainer Martin Reim hatte angekündigt, bei einem Punktgewinn zum Rasierer zu greifen und sich eine Glatze zu verpassen. Wirklich mutig war diese "Wette" nicht. Schon zur Halbzeit 15:2-Torschüsse, die höchste Pausenführung seit dem 7:1 bei der WM 2014 gegen Brasilien.

Damit stellte die DFB-Auswahl einen Rekord auf: Den 14. Sieg hintereinander in einem Qualifikationsspiel. Diesen Erfolg erlebte auch der ehemalige DFB-Präsident Reinhard Grindel, der Anfang April zurücktreten musste nach der Affäre um die Annahme einer Luxus-Uhr. Grindel, mitten auf der Haupttribüne wie die Interims-Präsidenten Reinhard Rauball und Rainer Koch, hatte das Geschenk eines ukrainischen Funktionärs zurückgegeben.

Aushilfsbundestrainer Marcus Sorg brachte gegenüber dem 2:0 in Weißrussland zwei Neue. Thilo Kehrer (PSG) und Leon Goretzka vom FC Bayern begannen für Lukas Klostermann und Jonathan Tah, die zur U21-EM nach Italien reisen werden, die am kommenden Sonntag startet. Die beiden werden von U21-Coach Stefan Kuntz noch ein wenig gefordert werden. Für das Duo ist's also nix mit: ab in den Urlaub.

Deutschland - Estland 8:0 (5:0)

Deutschland: Neuer - Kehrer, Ginter, Süle, N. Schulz (46., Halstenberg) - Kimmich - Goretzka, Gündogan (53., Draxler) - L. Sané , Gnabry, Reus (66., Werner)

Estland: Lepmets - Tamm, Mets, Kams, Vihmann, Pikk - Teniste, Vassiljev (82., Kreida), Ar. Dmitrijev (59., Käit), Puri - Zenjov ( 71., Ojamaa)

Schiedsrichter: Ali Palabiyik (Türkei) - Zuschauer: 26 050 (ausverkauft)

Tore: 1:0 Reus (10.), 2:0 Gnabry (17.), 3:0 Goretzka (20.), 4:0 Gündogan (26., FE), 5:0 Reus (37.), 6:0 Gnabry (62.), 7:0 Werner (79.), 8:0 Sané (88.)

Gelbe Karte: -/Tamm

ZUM FREUEN: Länderspiele an Standorten wie Mainz

ZUM ÄRGERN: Geburtstagskind Havertz blieb ohne Einsatz

MEIN HELD: Weiße-Weste Sorg: zwei Spiele, zwei Siege

JA, MEI: Nettes Schützenfest und nun: Ab in den Urlaub!

