München - Zweites Derby in nur vier Tagen für die Löwen: Nach dem bitteren 1:2 gegen den FC Bayern II duellierte sich die Mannschaft von Trainer Michael Köllner am Samstagnachmittag mit der Spielvereinigung Unterhaching. Dennis Dressel war es, der das Spiel an sich riss und die Sechzger im Alleingang zum 3:0-Sieg schoss. Die Sechzger in der Einzelkritik.