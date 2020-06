Die Hoffnung: "Im Saisonfinish um die ersten drei Plätze sein"

Köllner verweist einmal mehr auf das (alte) Saisonziel, eine sorgenfreie Spielzeit zu haben: "Im September oder Oktober hat man noch gedacht, Sechzig kämpft ums Überleben." Mit einer Pleite könnte sich 1860 also nun aller Aufstiegssorgen entledigen, wenn man so will. Ein Vorhaben, das Köllner freilich nicht hat: "Natürlich ist unsere Hoffnung, im Saisonfinish um die ersten drei Plätze dabei zu sein", sagte Köllner und fügte euphorisch hinzu: "Das wär doch das Geilste, was es gibt!"