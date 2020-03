Sie trotzt dem Londoner Regen Nach dem "Megxit": Herzogin Meghan strahlt in Hellblau

Trotz strömenden Regens strahlte sie bis über beide Ohren: Herzogin Meghan (38, "Suits") absolvierte am Donnerstagabend ihren ersten offiziellen Auftritt nach dem "Megxit" in London. Anlässlich der Endeavour Fund Awards erschien sie in einem eleganten hellblauen Etui-Kleid der Designerin Victoria Beckham (45), das ihre Knie knapp bedeckte. Prinz Harry (35) trug passend dazu einen dunkelblauen Anzug mit blauer Krawatte und einem weißen Hemd.