Sie sollen keine Fehler machen Prinz William und Kate stehen unter strenger Beobachtung

Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) werden von Queen Elizabeth II. (94) und Prinz Philip (99) "genau beobachtet". Das behauptet laut britischen Medienberichten zumindest der Royal-Experte Tom Quinn. In der Sendung "William & Kate: Too Good to Be True?" soll er demnach gesagt haben, dass die Königin und ihr Ehemann ihren Enkelsohn überwachten. Der Grund laut Tom Quinn: Die Monarchin wolle sicherstellen, dass die Cambridges "Fehler anderer junger Royals nicht wiederholten". (Fan der Royals? Hier können Sie sich "The Crown" holen)