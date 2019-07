Sie muss "arbeiten" Serena Williams verpasst die Taufe von Baby Archie

Die Geschichte ihrer Freundschaft

Die einstige "Suits"-Schauspielerin und die Tennisspielerin lernten sich 2010 während des Super Bowl kennen und freundeten sich an. Gemeinsam mit Ehemann Alexis Ohanian (36) besuchte Williams im Mai 2018 die Royal-Wedding sowie ein Polospiel von Prinz Harry in Ascot im Juli. Außerdem war sie mitverantwortlich für die Organisation von Meghans Babyparty in New York. Zuletzt besuchte die Herzogin von Sussex ein Tennismatch ihrer Freundin in Wimbledon. Dass die 37-Jährige am vergangenen Donnerstag auf der Tribüne saß, habe Williams sehr gefreut. "Es ist immer aufregend, wenn sie zuschauen kommt und den Tennissport unterstützt", sagte sie dem Magazin.