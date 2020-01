Harry hat England verlassen und ist jetzt bei Meghan und Archie

Prinz Harry (35) ist unterdessen wieder bei seiner kleinen Familie in Kanada. Er landete mit einer Linienmaschine in Vancouver, wie britische Medien am Dienstag berichteten. Anschließend flog er nach Vancouver Island, wo sich Herzogin Meghan (38) und der acht Monate Archie in einem luxuriösen Anwesen aufhalten.