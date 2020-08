Der Vertrag des Bayern-Kapitäns wurde nach einigen Unstimmigkeiten bis 2023 verlängert. Mindestens so lange wird sich Kronprinz Alexander Nübel (23) gedulden müssen, wenn Neuers Körper weiter mitmacht. In dieser Saison kassierte der Stammtorhüter in 48 Pflichtspielen 47 Gegentore, spielte 20 Mal zu Null. Ter Stegens Bilanz: 42 Gegentreffer in 45 Partien, 17 Mal hielt er seinen Kasten sauber. Ziemlich ausgeglichen.

In der Champions League liegt der Barça-Torhüter allerdings vorn. 2015 setzte sich ter Stegen im bisher einzigen Königsklassen-Duell der beiden Nationaltorhüter durch. 3:0 gewann Barça sein Heimspiel und zog nach dem 2:3 in München ins Endspiel ein. Die Katalanen gewannen schließlich gegen Juventus Turin (3:1) in Berlin auch den Henkelpott. Und diesmal? Was die Klasse der Torhüter angeht, ist Bayern gegen Barcelona ein vorgezogenes Finale. Es kann nur eine Nummer eins geben.

Lesen Sie hier: Der FC Bayern ist bereit für den Kampf mit Krieger Vidal