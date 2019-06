Am Samstag legte Ismaik nach und machte via Facebook Stimmung gegen die Reisinger-Seite. "Wer wieder ein erfolgreiches, starkes und vereintes 1860 sehen will, muss am Sonntag zur Mitgliederversammlung gehen und seine Stimme abgeben. Ich bin jederzeit bereit, die Gespräche mit dem Verein wieder aufzunehmen, jedoch nicht mit Personen, die unter ideologischen Gesichtspunkten und Hass gegen mich agieren, sondern den Verein nachhaltig nach vorne bringen wollen", ließ Ismaik unter anderem verlauten.