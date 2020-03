Jauch, Gottschalk und Pocher holen nur maue Quoten

Seit Montag gingen der Sendung fast zwei Millionen Zuschauer flöten. In der Zielgruppe ging der Marktanteil am Mittwochabend auf völlig desolate 6,8 Prozent zurück. So hat sich RTL die neue Primetime nicht vorgestellt, die Verantwortlichen sind überhaupt nicht zufrieden, war aus Senderkreisen zu erfahren.