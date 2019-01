Bikini-Foto mit 60: Birgit Schrowange begeistert ihre Fans

Ein vor Kurzem veröffentlichtes Bikini-Bild sorgte bei ihren Fans für Erstaunen. Wie schafft es Birgit Schrowange nur, mit 60 Jahren so toll auszusehen? Im Gespräch mit Journalist Oliver Heinze hat sie es verraten. "Ich hab das große Glück, mit meinem Leben wirklich vollkommen zufrieden zu sein: Ich liebe meinen Job, ich habe einen 18-jährigen Sohn, der mir viel Freude macht, jetzt auch noch einen netten Partner an meiner Seite - obwohl ich gar nicht auf der Suche war – und aus all dem schöpfe ich meine Kraft."