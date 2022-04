Kaum zu glauben: Diese Promis sind gleich alt!

Sind die wirklich gleich alt? Ja! Wir haben Promis gegenüber gestellt, die tatsächlich im gleichen Jahr geboren sind, aber komplett unterschiedlich altern... Verblüffend!

Die Zeichen der Zeit nagen auch an den Stars - an manchen mehr, an manchen weniger. Möglicherweise liegt es aber auch an den Fähigkeiten des Schönheitschirurgen, dass die 53-jährige Jennifer Aniston um Jahre jünger aussieht als ihre Kollegin Cate Blanchett - und das, obwohl beide 1969 geboren sind. Sandra Bullock (57) und Halle Berry (55) sehen beide viel jünger aus als sie tatsächlich sind, doch das kann nicht jeder Hollywood-Star von sich behaupten...

Und auch bei den deutschen Promis gibt es erhebliche optische Unterschieden. Wussten Sie, dass Kabarettistin Luise Kinseher und Schauspielerin Mariella Ahrens gleich alt sind?

Noch mehr überraschende VIPs, die im gleichen Jahr geboren wurde, finden Sie in unserer Fotostrecke.