Seit der "Megxit"-Entscheidung Zwischen Prinz Harry und Prinz William soll Eiszeit herrschen

So hätten Harry und William volle zwei Monate nach der "Megxit"-Entscheidung im Januar dieses Jahres nicht miteinander gesprochen, zitiert die britische Tageszeitung "The Sun" aus einem TV-Interview mit Scobie, das am Montag (17. August) ausgestrahlt werden soll. Darin soll der Autor auch behaupten, dass noch immer "kaum Kommunikation" zwischen den Brüdern herrsche und es wohl viel Zeit brauche, ehe ihre Beziehung "heilen" könne.