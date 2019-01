Aber nutzt das eCall-System dann wirklich etwas?

eCall gilt seit April 2018 in ganz Europa, und in einigen EU-Ländern liegen die sogenannten Hilfsfristen nach Angaben des österreichischen Roten Kreuzes bei bis zu 20 Minuten. Auch in Deutschland gilt: Jede Beschleunigung hilft. König nennt eine Faustformel: Pro Minute sinkt bei einem lebensgefährlich Verletzten die Überlebenschance um zehn Prozent. "Wenn nur ein Menschenleben gerettet wird, dann ist das eine gute Investition", meint Achim Hackstein, Vorsitzender des Fachverbands Leitstellen. Ob sich eCall wirklich bewährt, wird sich aber wohl erst in einigen Jahren herausstellen. Denn Pflicht wird das System jetzt nur für neue Modelle, die sich dann langsam am Automarkt durchsetzen. Bisher gebe es kaum Erfahrungen, sagt Hackstein.

Wie steht es bei eCall um den Datenschutz?

Datenschützer haben immer wieder schwere Bedenken gegen eCall vorgebracht. Der ehemalige schleswig-holsteinische Datenschutzbeauftragte Thilo Weichert warnte, das Auto könnte zur "Datenschleuder" werden. Das Büro der Bundesdatenschutzbeauftragten Andrea Voßhoff beruhigt hingegen. Datenschutzrechtlichen Bedenken sei Rechnung getragen worden, sagt ein Sprecher. Der übermittelte Datensatz sei auf ein Minimum begrenzt worden. Bei korrekter Umsetzung des Systems wäre ein Zugriff von außen auf Fahrzeugdaten nur mit einem "extrem hohen Aufwand möglich". Auch der ADAC betont, Autofahrer könnten nicht "getrackt" werden. "Für diesen gesetzlich vorgeschriebenen eCall sehen wir unmittelbar keinen Missbrauch des Datenmonopols", erläutert Sprecher Johannes Boos.

eCall: Welche Kritikpunkte gibt es am System?

Kritischer beäugt aber auch der ADAC Kommunikationsdienste, die Fahrzeughersteller in eigener Verantwortung anbieten. Mercedes-Benz etwa hat schon seit 2012 eigene Notrufzentralen. Boos warnt, einige Hersteller schlössen mit ihren Kunden Verträge mit weit umfangreicheren Datenpaketen als eCall. Bisweilen gebe es Klauseln, dass das Herstellersystem bei einem Unfall Vorrang vor eCall bekomme. Das wiederum sehen auch die Rettungsdienstexperten König und Hackstein kritisch: Automatische Notrufe müssten immer direkt an die Rettungsleitstelle gehen, fordern beide.

