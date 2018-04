Das Ziel von Michael Görlitz: Bis zur Relegation in Topform

Stichwort hinarbeiten: Görlitz befindet sich nun auf seiner ganz persönlichen Mission - bis zur Relegation in Topform zu kommen. "Genau das ist die Herausforderung: In der Relegation zählt es. Bis dahin will ich so richtig in Form kommen. Mein Ziel ist: Ich will den Löwen im Aufstiegskampf helfen!"