Seine erste WM Leon Goretzka: Der Druckausüber aus der zweiten Reihe

Dabei durchschritt er in der Rückrunde ein kleines Tal. Auch in der Nationalmannschaft lief es nicht rund. Nach der Niederlage im März in Berlin gegen Brasilien (0:1) kritisierte Weltmeister Toni Kroos öffentlich die Spieler aus der zweiten Reihe - auch Goretzka. "So etwas spornt einen an. Wenn ich Kritik annehme, dann von einem Spieler wie Toni Kroos. Danach habe ich die richtige Richtung eingeschlagen", sagt Goretzka. Mit Schalke und Trainer Domenico Tedesco schaffte er die Qualifikation für die Champions League. Die richtige Richtung will er auch im Sommer in Russland beibehalten - und danach in München.