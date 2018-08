Sascha Grimaldi - der Torjubel

Zwei Finger an jeder Hand. "Vier!", deutete der 33-jährige Mölders an und erklärte hinterher seinen Torjubel: "Es ist schon etwas Besonderes, weil ich jetzt in allen deutschen Spielklassen getroffen habe." Was der ehemalige Bundesligaprofi des FC Augsburg meint: Durch sein Premierentor in Liga drei hat er nunmehr in den vier höchsten deutschen Ligen eingenetzt. Mölders: "Das ist natürlich ein gutes Gefühl."

Sturmpartner Grimaldi hielt sich die Hand vor das Gesicht und deutete mit einem Finger in Richtung der Sechzger-Fans. Die Bedeutung des Jubels, der auch bei Grimaldis offiziellem "Torjubel-Bild" zu sehen ist? "Keine Ahnung", so der 27-Jährige grinsend im Fernseh-Interview.

Immerhin konnte er seine Beweggründe erklären: "Ich muss einen Gruß nach Münster richten. Ich wurde dort von einem Kollegen immer kritisiert, dass ich keinen Torjubel habe", so Grimaldi über seine Treffer im Trikot von Ex-Klub Preußen Münster: Den neuen Grimaldi-Jubler habe er sich "vor ein paar Wochen beim Fotoshooting spontan ausgedacht".

Sascha Grimaldi - das Zusammenwirken

Erster Streich? Grimaldis Lupfer ging eine Flanke von Mölders voraus, die der Torwart nur vor die Füße von Sechzigs zweitem Knipser klären konnte. Zweiter Streich? Der Deutsch-Italiener revanchierte sich mit einem Zuspiel auf den Publikumsliebling des TSV 1860.

Bierofkas Fazit? "Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn sich die Stürmer den Ball gegenseitig auflegen." Nächste Chance für das wuchtige Duo: Mittwochabend beim VfL Osnabrück (19 Uhr, im AZ-Liveticker).