München - Talente, junge Spieler, Nachwuchs – es sind vielgebrauchte Wörter des Löwen-Sportchefs in diesen Tagen. Gepaart mit "Sparkurs" und "kleinerer Kader" ergibt sich daraus das, was – nach aktuellem Stand – den TSV 1860 in der kommenden Saison in der Dritten Liga erwartet. Man werde "jungen Spielern Kurzeinsätze geben und sie so heranführen", meinte Günther Gorenzel.