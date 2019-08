1860 in Magdeburg unter Zugzwang

Nach nur einem Zähler aus den letzten beiden Ligaspielen möchte die Elf von Daniel Bierofka in Magdeburg unbedingt punkten und vom 15. Tabellenplatz wieder weiter nach oben klettern. Und ganz nebenbei geht es darum, die Flaute im Sturm zu beenden: In den letzten beiden Partien gelang den Löwen kein Treffer - bleibt zu hoffen, dass sie sich mit dem 11:1 im Toto-Pokal in Aiglsbach tatsächlich warm geschossen haben.