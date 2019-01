Transfertag beim FC Bayern im Trainingslager in Doha! Sportdirektor Hasan Salihamidzic trat am Mittwoch vor die Kameras und Mikrofone – und er hatte viel Interessantes zu erzählen. Denn als sich die AZ nach dem Bayern-Interesse an Chelsea-Juwel Callum Hudson-Odoi (18) erkundigte, verkündete Salihamidzic gleich mal den ersten Neuzugang für die Saison 2019/20.