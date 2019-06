Vera Int-Veen: Studium in München

An der Ludwig-Maximilian-Universität München studierte Vera Rechts- und Politikwissenschaft, was sie aber nie abschloss, und arbeitete nebenher in der Bavaria Filmstadt. Sie führte Touristengruppen als Tourguide durch die Filmstudios und begeisterte später als Warm-Upper das Publikum für Shows von Rudi Carrell, Thomas Gottschalk und den Sender Sat.1.