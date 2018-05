Schwester Lady Jane Fellowes hält Lesung Royal Wedding: Diese Momente erinnern an Prinzessin Diana

Musik wird eine wichtige Rolle bei der Hochzeit von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) spielen. Wenn der Enkel der Queen und die US-Schauspielerin sich am Samstag das Jawort geben, soll nicht nur der Song "Stand By Me" laufen. In der St.-Georgs-Kapelle wird zudem "Guide Me, O Thou Great Redeemer" gespielt. Das Stück lief sowohl bereits auf der Hochzeit von Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) im Jahr 2011, als auch auf der Beerdigung von Harrys Mutter Diana 1997.