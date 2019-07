Jeder fünfte Krebsfall kann auf das Rauchen zurückgeführt werden

Vom Bundesinstitut für Risikobewertung wurde unter anderem vorgetragen, dass die Raucherquote in Deutschland wesentlich höher liegt als in anderen vergleichbaren Staaten und dass toxikologisch die Zigarette das risikoreichste Tabakerzeugnis ist. Rund 120.000 Todesfälle sind jährlich in Deutschland wesentlich auf das Rauchen von Zigaretten zurückzuführen.