Hans-Peter Uhl: Ruf als "schwarzer Sheriff" der Stadt

Nach seiner Zeit an der Spitze des Ordnungsamts ging Uhl als Bundestagsabgeordneter für den Münchner Westen nach Berlin, wurde dort innenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion und setzte sich unter anderem für die umstrittene Vorratsdatenspeicherung ein. Er blieb fast 20 Jahre Abgeordneter – bis er im Sommer 2017 verkündete, aufhören zu wollen. Zuletzt arbeitete er noch als Anwalt in seiner Kanzlei in der Nymphenburger Straße.