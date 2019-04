Schwangerschaft von Heidi Klum: Ex-GNTM-Juror würde sich freuen

Thomas Rath kennt Heidi Klum seit vielen Jahren, er saß auch schon in der Jury ihrer Model-Castingshow "Germany's Next Topmoldel". Er plaudert über die Schwangerschaftsgerüchte und hat einen Verdacht. "Man vermutet es. Heidi versteckt es ja wahnsinnig. Dann hat sie zuletzt das gestreifte Kleid angehabt, da hat man wirklich eine kleine Kugel gesehen", sagt Designer Thomas Rath in "Bunte". Und weiter: "Ich wünsche ihr alles Glück der Welt:"