Die E-Mails, die gerade in der Münchner Society die Runde machen, sind für viele eine kleine Sensation. Oder handelt es sich doch nur um einen verspäteten Aprilscherz? Jedenfalls ist darin zu lesen, dass der Almauftrieb im November nachgeholt wird – bei Käfer. Moment! Die wildeste Promi-Party auf der Wiesn, die jedes Jahr am ersten Wiesn-Sonntag im ersten Stock von Michael Käfers Wiesn-Schänke gefeiert wurde, findet heuer also doch noch statt?