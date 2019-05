Schon drei Jahre verheiratet Vera Int-Veen stellt ihre Ehefrau der Öffentlichkeit vor

In "Schwiegertochter gesucht" ist Moderatorin Vera Int-Veen (51) schon seit zwölf Jahren ein Fels in der Brandung und die gute Seele der Show, die anderen bei der Suche nach dem Liebesglück mit Rat und Tat zur Seite steht. Doch nun offenbart sie ihre über Jahre geheim gehaltene Beziehung - die Glückliche an ihrer Seite ist Ehefrau Christiane, genannt Obi.