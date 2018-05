Am Samstag (ab 20 Uhr im AZ-Liveticker) könnte die Eintracht den DFB-Pokal gewinnen und somit Schadensbegrenzung betreiben. Gegen den FC Bayern hat das Team von Trainer Niko Kovac allerdings nur eine Außenseiterchance. Mit einer Niederlage wäre die Enttäuschung in Frankfurt noch größer. Beeinflussen Kummer und Krisenstimmung womöglich Kovac' Handeln in München?