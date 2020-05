"Wir wurden vorher drauf hingewiesen, dass Bürki immer relativ hoch steht", so der Mittelfeldspieler. "In dieser Situation rechnet man eher damit, dass man drauf haut. Ich habe am Wochenende drei Mal geschossen, dass hatte keinen Wert. Deswegen habe ich es jetzt anders probiert und es hat mit etwas Glück auch gereicht."