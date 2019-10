Neue Frisur: Gina-Lisa trägt jetzt schwarze Extensions

Mehrere Schönheitsoperationen später (Brüste, Lippen, Wangen, Stirn, ...) wagt sich Gina-Lisa jetzt auch an ihre geliebten Haare. Die blonden Luder-Zeiten scheinen endgültig vorbei zu sein, denn die 33-Jährige trägt jetzt pechschwarze Extensions, wie sie auf Instagram zeigt. "Ich brauchte mal was Neues! Ich möchte jetzt ein Latina-Schneewittchen sein. Der Look gefällt mir so gut, voll edel", so Gina-Lisa zu "Bild".