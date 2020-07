TSV 1860: "Personaletat muss massiv gekürzt werden"

Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel hat nun im Klartext-Interview mit der AZ die Hintergründe des Berzel-Abgangs erklärt: "Aaron und sein Berater sind seit Monaten in alle Details eingeweiht: wie der Trainer und ich ihn sehen, wie sich die wirtschaftliche Situation darstellt. In einem Gespräch vorige Woche habe ich ihm mitgeteilt, dass in der Abwehr wohl keine gestandene Drittligapersonalie mehr möglich ist", sagte Gorenzel.