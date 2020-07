Gorenzel: "Momentan ist Tim Rieder nicht umsetzbar"

Eine Weiterverpflichtung von Tim Rieder ist somit nicht möglich.

Unter den momentanen Rahmenbedingungen ist Tim Rieder nicht umsetzbar. Das heißt aber nicht, dass das bis 5. Oktober so bleibt. Die Gesellschafter haben noch immer Lösungen gefunden.

Zwei der besagten Lösungen könnten heißen, dass die Transfererlöse von Marin Pongracic und Felix Uduokhai frei werden – oder dass Sechzigs Gönner noch einmal einspringen.

Das sind Fragen an unseren neuen Finanz-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer. Ob es mit unserem Hauptsponsor zu einer anderen Konstellation kommt, ist Verhandlungssache der Gesellschafter. Eine Lösung mit Gönnern ist aufgrund unseres Finanzkonstrukts nicht mehr möglich. Was ich sagen kann: Entscheidend ist für mich, was im Sport-Etat ankommt.

Sie haben mit Michael Köllner einen Glücksgriff getätigt und durch Ihr Wirken in der Coronakrise an Profil gewonnen, beide werden Sie bei anderen Vereinen gehandelt. Können Sie versichern, dass Trainer und Sport-Boss kommende Saison trotz hoher Ziele und geringer Möglichkeiten auf Giesings Höhen arbeiten werden?

Auch hier orientiere ich mich an den Fakten: Der Trainer hat noch ein Jahr Vertrag und wir planen die neue Saison akribisch. Ich erlebe, dass er mit großer Leidenschaft und vollem Einsatz dabei ist. Wir haben uns ja etwas dabei gedacht, einen Spielerentwickler zu holen und die Serie von 14 ungeschlagenen Partien nach seinem Einstand gab uns hier bereits nicht ganz unrecht. Ich selbst habe mich klar zum Projekt 1860 bekannt. Ich will diesen Umbruch in Angriff nehmen. Ich bin sehr stolz, ein Teil der Löwenfamilie zu sein. Die Fans haben einen Traum, Köllner und Gorenzel auch. Die Fans dürfen auch weiterhin träumen, aber wir müssen nun einen gangbaren Weg finden, wie man die Erwartungen Schritt für Schritt erfüllen kann. Ich werde nichts unversucht lassen.

