Wird Herzogin Meghan bald zur Superheldin?

Wie "Mail on Sunday" weiter berichtet, soll Meghan aber ohnehin ihren Fokus auf große Blockbuster-Filme gesetzt haben. Ihr Agent sucht für sie anscheinend gezielt nach einer Rolle in einem Superhelden-Film. Wird die 38-Jährige bald im Avengers-Universum an der Seite von Scarlett Johansson (Black Widow), Brie Larson (Captain Marvel) oder Chris Hemsworth (Thor) zu sehen sein? Wohl eher nicht, denn auch der Comic-Konzern gehört mittlerweile zur großen Disney-Familie.