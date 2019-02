Hamann: Transfers sind kaum noch geheimzuhalten

Auch weil solche großen Transfers Hamann zufolge mittlerweile kaum noch geheimgehalten werden könnten: "In der heutigen Zeit ist es sehr schwierig, die Dinge unter Verschluss zu halten. Es war ja mal eine Stärke der Bayern, dass wirklich nichts rausgekommen ist und die Transfers bei Vollzug vermeldet wurden. Das war in den letzten Jahren auch nicht immer so." Zudem gibt der ehemalige Bayern-Spieler zu bedenken: "Welcher Verein würde sich jetzt in der heißen Phase der Champions League mit den Bayern an einen Tisch setzen?"