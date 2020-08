Doch halb so wild: Dahinter steckte in Wahrheit ein cleverer Schachzug der Münchner, die Zirkzee wie auch Oliver Batista Meier und Torhüter Ron-Thorben Hoffmann auf die B-Liste der Königsklasse transferierten. Auf dieser können nur Spieler gemeldet werden, die am oder nach dem 1. Januar 1998 geboren wurden und nach ihrem 15. Lebensjahr mindestens zwei aufeinanderfolgende Jahre für ihren Verein gespielt haben. So wie Zirkzee, Batista Meier und Hoffmann eben.