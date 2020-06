Sascha Mölders kehrt in den Kader zurück

Rieder zählt unter Coach Michael Köllner zu den absoluten Stammspielern. Nach seiner Verletzungspause verpasste der 26-Jährige seit Mitte Februar lediglich 45 Minuten. Dennis Dressel, der in Uerdingen erst in der 76. Minute eingewechselt wurde, dürfte am Samstag wohl von Beginn an im defensiven Mittelfeld auflaufen.