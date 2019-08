Leroy Sané wird nächste Woche operiert

Sechs Monate Ausfallzeit werden bei Sané erwartet. Nach der Kreuzbandverletzung, die er sich am Sonntag im Supercup gegen Liverpool zugezogen hat, steht kommende Woche eine OP an. "Champion, du wirst bald zurück sein", sagte ManCity-Star Kevin de Bruyne, "du weißt, dass dieses Team an deiner Seite steht und dir hilft."