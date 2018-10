Salihamidzic bei Boss-PK Ex-Bayern-Profis irritiert: "Er ist doch kein Schuljunge"

Rummenigge war am vergangenen Freitag dazwischen gegangen, als Salihamidzic auf ein angebliches Interesse am englischen Nationalspieler Jadon Sancho vor dessen Wechsel zu Borussia Dortmund angesprochen wurde. "Wenn er so abgekanzelt wird wie auf der PK, kann er sein Profil nicht schärfen", sagte "Sky"-Experte Hamann: "Intern hört man, dass er unheimlich fleißig ist und versucht, viel zu verändern. (...) Aber da muss ich ihn auch in der Öffentlichkeit stärken." (Lesen Sie auch: Breitner nach Boss-PK schockiert - Bayern zeigt Schwäche)