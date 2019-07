Den großen Namen versucht Sebastian Hoeneß "möglichst auszublenden und mich auf meine Arbeit zu fokussieren." Seine Art kommt in der Mannschaft an. "Er ist ein sehr sachlicher Trainer, der immer die richtigen Worte findet", sagte Neuzugang Kern: "Insgesamt waren meine ersten Eindrücke positiv." Kern könnte wie Dajaku, der andere Neue, in Würzburg gleich in der Startelf stehen. "Er ist fit und eine Option für das Wochenende", sagte Hoeneß über Dajaku: "Leon kennen wir sehr gut, weil er in der U19 in derselben Liga wie wir gespielt hat. Dort hat er bewiesen, dass er sehr torgefährlich ist. Ich glaube, da ist uns ein sehr guter Transfer gelungen."

Ob den Bayern auch ein guter Auftakt gelingt?

